Львівське училище фізкультури визнали найкращим спеціалізованим спортивним закладом в Україні

Цими днями Міністерство молоді та спорту України підбило підсумки діяльності спортивних об’єктів в Україні у 2016 році.Серед спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю Львівське училище фізичної культури (директор Степан Родак) стало найкращим в Україні.

Львівське училище фізичної культури, набравши 62 542 очки, випередило Харківське державне вище училище фізичної культури № 1 (60 773 очки, 2 місце) та столичний Олімпійський коледж імені Івана Піддубного (58 441 очко, 3 місце).

Найвагоміший результат для рейтингу Львівського УФК принесли відділення кульової стрільби, вільної боротьби, велосипедного спорту, санного спорту, стрільби з лука, веслування, сучасного п’ятиборства.

Загалом у спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю України культивується 37 видів спорту (у ЛУФК – 13 видів).

Минулоріч у такому національному рейтингу Львівське УФК посідало друге місце (переможцем був Олімпійський коледж імені Івана Піддубного – Київ).