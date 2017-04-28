Допоможіть 4-річному Богданчику терміново оплатити життєво необхідні ліки

Богданчик перебуває в реанімації Чорнобильської лікарні

Хлопчик дуже складний. Тиждень тому йому видалили величезну пухлину. Після надскладної операції на легені й відкритому серці, була зупинка серця, декілька діб дитина жила з відкритою грудною клітиною. Про це написала на своїй facebооk-сторінці Наталія Ліпська, директор Благодійного фонду «Крила надії».

Оскільки є ризик, що в дитини відмовлять нирки, потрібні спеціальні системи й розчини для промивки. «Частину ми вже замовили бо ради не було, але наступні нам не дадуть, поки не оплатимо. Без тієї процедури дитина помре», – додала Наталя Ліпська.

Ціна питання – 68 250 грн. Гроші необхідно терміново. Попереду ж – довгі вихідні. Щоб дитина змогла їх пережити, необхідна допомога всіх небайдужих.

Реквізити:

ПриватБанк – 4731 2171 0995 3453 (Ліпська Н.С)

ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 (Ліпська Н.С., БФ «Крила надії» – карта фонду, лише для клієнтів ПриватБанку)

http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty реквізити фонду. Призначення платежу – «добровільна пожертва для реанімації».