Бригади «Львівводоканалу» та «Львівтеплоенерго» чергуватимуть у вихідні

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», упродовж вихідні, 29, 30 квітня та 1, 2 травня працюватимуть виробничо-технічні підрозділи підприємства, які стежать за стабільною подачею водопостачання, а працівники лабораторії перевірятимуть якість питної води.

«У разі виникнення аварійних ситуацій їх оперативно усуватимуть чергові бригади. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен львів’янин може звернутися туди по допомогу та інформацію за номером 15-51 або 276-20-50», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», з 29 квітня по 3 травня на підприємстві також працюватимуть чергові бригади.

«Підприємство працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу гарячої води споживачам. У разі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, кожен може туди звернутися за номером 15-85», – розповіли в ЛМКП «Львівтеплоенерго».