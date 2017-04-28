Біля кордону з Польщею прикордонники виявили два човни та 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО

Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017», яка розпочалася 4 квітня і буде тривати до 30 листопада, продовжує протидіяти правопорушенням на державному кордоні.

Так, учора на Волині під час проведення заходів прикордонники відділу «Амбуків» Львівського загону не допустили переміщення партії сигарет, які порушники намагалися перемістити човнами до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба ДПС України.

Спочатку охоронці кордону неподалік річки Західний Буг знайшли два надувні гумові човни, які, вірогідно, були підготовлені до використання. А неподалік – 6 ящиків із 3 тисячами пачок сигарет. Крім того, під час перевірки місцевості військовослужбовці знайшли чохли для надувних човнів, два насоси та чотири весла.

Зараз тривають заходи щодо пошуку та встановлення причетних осіб, запланована передача сигарет до підрозділу ДФС.