Батькам загиблих бійців АТО у Львові щороку виплачуватимуть допомогу

У Львові до Дня матері й до Дня батька матерям і батькам загиблих бійців АТО щороку виплачуватимуть одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн. Відповідне Положення затвердив сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради.

Зокрема, як зазначено в рішенні, задля фінансової та соціальної підтримки батьків осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, у Львові щороку виплачуватимуть їм одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн.

Як повідомили в управлінні соціального захисту населення ЛМР, на сьогодні у Львові є 85 батьків бійців, які загинули в АТО: 34 матері та 24 батьків бійців-львів’ян. Також у Львові є 14 матерів і 13 батьків не львів’ян, діти яких загинули в АТО, але які проживають у Львові. Відтак на цей рік на ці потреби в міському бюджеті передбачено 425 тис. грн.