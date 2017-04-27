За ніч патрульні двічі виявляли осіб із наркотичними речовинами

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Сьогодні, близько першої години ночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик, що на вулиці Володимира Великого, на даху будинку перебувають невідомі особи. Патрульні прибули на місце та піднялися на дах, де виявили двох чоловіків. Інспектори попросили пояснити, що вони там роблять, на що один з них відповів, що піднялися задля краєвиду. Патрульні попросили викласти все з кишень. В одного з чоловіків виявили пакет з речовиною рослинного походження, а в іншого знаряддя для куріння. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила речовину для подальшої експертизи. 24-річного та 26-річного чоловіків доставили до Франківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Згодом на вулиці Сихівській піший екіпаж патрульної поліції виявив чоловіка, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з інспекторами. Під час поверхневої перевірки у 42-річного громадянина виявили речовину рослинного походження. Справу передали слідчим, які приїхали на місце події.