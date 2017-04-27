Хто з пенсіонерів і на скільки з 1 травня стане «багатшим»

І кому на підвищення пенсії розраховувати не варто



З 1 травня 2017 року зростає прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездність. У зв’язку з цим зросте і мінімальна пенсія, з травня вона становитиме 1312 грн (була 1247 грн). Пенсіонери, які отримували мінімальну пенсію, тепер матимуть на 65 грн більше. Утім на таке підвищення можуть розраховувати не всі пенсіонери. Хто не потрапить у список тих, кому пенсії перерахують? Чи зросте пенсія у тих, хто отримує трішки більшу, ніж мінімальна, пенсійну виплату? Чи зрушаться з місяця нарахування тим пенсіонерам, які отримують лише 949 грн?

З цими запитаннями «Львівська газета» звернулася до Ірини Стародубової, начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

– Ірино Віталіївно, чи у всіх пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, з 1 травня 2017 року пенсійні виплати зростуть?

− Ні, не у всіх. Перерахунок мінімальних пенсійних виплат за віком буде проведено лише тим громадянам, які мають відповідний страховий стаж (чоловіки − 35 років, жінки − 30), а також тим, кому пенсія була призначена до 1.10.2011 за умови наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу. Будуть також перераховані доплати за понаднормативний стаж роботи тим громадянам, у кого основний розмір пенсії перевищує прожитковий мінімум.

Тим, хто не має відповідного страхового стажу, перерахунок також проведуть, але пропорційно наявному стажу.

Перерахунку підлягають також пенсійні виплати та підвищення до пенсій, які визначаються із розміру прожиткового мінімуму: підвищення до пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій; мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їхніх сімей, пенсій через втрату годувальника, що призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та щомісячна державна адресна допомога; надбавки особам, які мають статус «Почесного донора України»; надбавки до пенсій, що призначені відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

− А кому з пенсіонерів не варто очікувати на підвищення пенсії з 1 травня?

− Пенсіонерам, які працюють. Тим, хто отримує мінімальну пенсійну виплату і працює, розмір пенсійної виплати не зміниться. Але якщо такий пенсіонер звільниться з роботи, йому перерахують пенсію з урахуванням прожиткового мінімуму, який є на цей момент.

Не отримають підвищення і особи, які провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими словами, підприємці.

З 1 травня 2017 року не переглядається розмір підвищення особам, які мають статус «дитина війни»; додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника, відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Не перерахують пенсії і особам, у складі пенсійної виплати яких є сума визначеного розміру індексації, розмір якої перевищує суму підвищення після проведення перерахунку.

− Чи можуть розраховувати на зростання пенсійних виплат ті громадяни, які досі отримують пенсію у розмірі 949 грн?

− У декого з цієї категорії пенсіонерів пенсійні виплати після перерахунку зростуть, але не у всіх.

Пенсію в розмірі 949 грн отримують громадяни, в яких основний розмір пенсії, який обчислюють від стажу та заробітної плати, не досягає 949 грн, а становить, скажімо, 780 грн чи 850 грн, тож ту суму, якої не вистачає до 949 грн, їм доплачує держава. У таких громадян зміняться складові пенсійної виплати, але у межах 949 грн.

Збільшення пенсії загалом цій категорії громадян можливе лише за умови внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 (встановлення нового розміру виплати, до якого надаватиметься державна адресна допомога).

Але після кожного перерахунку кількість пенсіонерів, пенсійні виплати яких перевищують 949 грн, зростає.

– Скільком пенсіонерам Львівщини перерахують мінімальні пенсії?

– Цифри ще уточнюють і найближчими днями вже будемо мати точні дані. Можу сказати, що у грудні 2016 року (тоді також проводився перерахунок у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму) перерахунок було проведено більше ніж 578 тис. громадян, але реальне підвищення пенсії відчули лише 507 тис. пенсіонерів.

– Підвищені мінімальні пенсії пенсіонери отримають уже в травні?

– Так, починаючи з 4 травня, пенсіонери почнуть отримувати підвищені розміри пенсій. Усі перерахунки проведено автоматично без додаткового звернення громадян.