Визначено переможців обласного фіналу «Олімпійського лелеченяти» (ФОТО)

Проект «Олімпійське лелеченя» вже сьомий рік поспіль проводять за ініціативою Національного олімпійського комітету України. Він спрямований на реалізацію одного з найважливіших напрямів діяльності Міжнародного олімпійського комітету – заохотити дітей і молодь всього світу долучитись до спорту, сприйняти його філософії, жити за олімпійськими цінностями – дружби, досконалості та взаємоповаги, а також залучити їх до активних занять фізичною культурою та спортом і адаптувати до здорового способу життя.

В обласному фіналі змагалися 30 шкільних команд (сформованих із учнів віком 12-14 років), які стали переможцями на рівні районів або міст обласного підпорядкування Львівщини. Ці колективи виборювали право захищати честь шкільного спорту Львівщини на Всеукраїнському фіналі, який буде проходити у Конча-Заспі.

Усі 30 команд-учасниць пройшли парадом доріжками стадіону.

Під час відкриття обласного фіналу програми «Олімпійське Лелеченя» голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський назвав усі команди-учасниці змагань переможцями. Оскільки всі ці школярі вже стали чемпіонами відбірних етапів – у районах, або містах Львівщини. Юрій Іванович побажав учасникам змагань подальших успіхів у спорті й у навчання.

У церемонії відкриття змагань брали участь начальник управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода та начальник Львівського відділення комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Ігнатович.

До учасників обласного фіналу проекту «Олімпійське Лелеченя» з напутнім словом також звернулися видатні спортсмени Львівщини: майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор в Пекіні Віра Передерій; майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, учасник Олімпійських Ігор 2012-го року Сергій Дребот і майстер спорту з важкої атлетики, учасник Олімпіади в Ріо Володимир Гоза.

Для визначення найсильнішої шкільної збірної організатори запропонували учасниками Львівського обласного відбірного етапу три випробування.

Першим була «Олімпійська естафета» на доріжках стадіону «Динамо». У дванадцяти різноманітних етапах цього змагання школярі повинні були засвідчити свою різнопланову фізичну вправність.

За підсумками «Олімпійської естафети» трійка призерів була такою:

1 місце: ЗОШ №5 м.Нового Роздолу

2 місце: Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №3

3 місце: Червоноградська гімназія

Другим туром була «Олімпійська вікторина», у якій учасники турніру мусіли виявити ерудованість та знання історії Олімпійського руху.

У цьому випробуванні найкращими були:

1 місце: Червоноградська гімназія

2 місце: Станківська СЗШ І-ІІІ ст. (Стрийський район)

3 місце: Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №3

Після інтелектуального змагання учасники турніру знову мірялися силами у фізичних випробуваннях. Вирішальним етапом був командний стрибок у довжину. Судді ретельно заміряли показник кожного учасника команди, а на перемогу міг претендувати колектив, який показав найбільший сумарний результат.

Найкращими «стрибунами» були:

1 місце: Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №3

2 місце: Солонківська ЗОШ І-ІІІ ст. (Пустомитівський район)

3 місце: Жидачівський НВК

За підсумками трьох етапів випробувань суддівська колегія визначила найкращі команди. Вперше в історії проведення обласних фіналів «Олімпійського Лелеченяти» у Львові організатори турніру постановили відзначити шість найкращих колективів.

Переможцями Львівського обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» стали:

1 місце: Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №3

2 місце: Червоноградська гімназія

3 місце: Жидачівський НВК

4-5 місця розділили: Сколівська академічна гімназія та львівська СЗШ №32 (Сихівський район)

6 місце: львівська ССЗШ №18 м.Львів (Залізничний район).

Відтак право відстоювати честь Львівщини на Всеукраїнському фіналі, який буде проходити у Кончі-Заспі, вибороли дівчата і хлопці з Сокальської школи №3.