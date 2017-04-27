У Трускавці 16-літній водій мотоцикла збив школярку

Унаслідок наїзду 8-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 квітня, близько 14.00, на вулиці Стуса у місті Трускавець.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі», 16-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 8-річну дівчинку з Трускавця.
Внаслідок наїзду другокласниця отримала закритий перелом правої ключиці з незначним зміщенням.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.