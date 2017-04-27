У польському селі Грушовичі зруйнували пам’ятник воякам УПА

«Це був перший на Підкарпатті легальний розбір нелегального об’єкта УПА», – пише Portal Przemyski

На цвинтарі у селі Грушовичі у Польщі 26 квітня знищили пам’ятник воякам УПА.

«Посеред білого дня зібрались якісь “активісти”, демонтували з братської могили українських вояків державний герб України, а згодом саму могилу сплюндрували. Поліція нікого не заарештувала», – написали на сторінці благодійного фонду «Героїка» в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас польська сторона пояснює це як «демонтаж незаконного пам’ятника УПА», який простояв 23 роки, і спростовує наявність там могили.

На сайті portalprzemyski.pl зазначено, «що це був перший на Підкарпатті легальний розбір нелегального об’єкта УПА».

«Це територія цвинтаря вже багато років і якби ми копали глибоко, мабуть, знайшли би там якісь людські кістки. У майбутньому це буде місце для поховань. Це ніколи не було пам’ятником, а було нелегальним меморіалом. […] Ми хотіли його знести і з погляду естетичного, такою була воля більшості мешканців, думаю, не тільки нашої гміни, але й усіх поляків. Ми не боїмось наслідків цього вчинку зі сторони української, а тільки зі сторони крайніх організацій», – сказав у коментарі portalprzemyski.pl Януш Слабіцький, війт гміни Стубно, на території якої розташоване кладовище.

Такі дії вже викликали хвилю обурення у Фейсбуці.

«Чекаємо офіційної реакції від польської влади, а саме Інституту національної пам’яті Польщі та Міністерства культури. Пам’ятник має бути відновлений з офіційним погодженням та дозволом цих інституцій. А вандали , які воюють з мертвими, повинні бути покарані відповідно до законів цієї держави. Чекаємо на висновки поліції та правоохоронних органів Польщі», – написав секретар Державної комісії у справах увічнення пам’яті, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

Пам’ятник на цвинтарі у Грушовичах неодноразово зазнавав плюндрувань, зокрема у березні та серпні 2014. У травні 2015 року невідомі злочинці втретє пошкодили пам’ятник: демонтували п’ять таблиць, зникли металеві елементи на стовпах, на яких вивішували прапори.

фото: https://www.portalprzemyski.pl/