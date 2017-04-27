У Львові запрацює ще один дитсадок

Новий дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39, приміщення якого було вивільнено від орендарів, запрацює за адресою вул. Володимира Великого, 125-а.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 матиме 4 групи: 1 групу раннього віку та три дошкільні групи. Про це інформує прес-служба ЛМР.

У 1990-х роках в приміщенні на вул. Володимира Великого, 125-а функціонував дошкільний навчальний заклад № 39. У подальшому це приміщення передано у приватну власність, однак, з огляду на гостру потребу охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою та досягнувши згоди з підприємцем, садок за цією адресою відновлять.