У Львові відбудеться VI соціальний фестиваль «Лютин»

5-6 травня в парку «Горіховий гай» відбудеться VI соціальний фестиваль «Лютин», мета якого – соціалізація дітей кризової групи в суспільство через спільне дозвілля з волонтерами, дітьми звичайних шкіл та публічними людьми.

На гостей чекають цікаві майстер-класи, виступи дитячих колективів та хедлайнерів, перегляд мультфільмів, спортивні і козацькі змагання та багато цікавого. Очікується близько 1000 дітей з усіх районів області. Також до Львова приїдуть учні однієї із спеціальних шкіл-інтернатів Донецької області.

Фестиваль проводиться за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

У межах заходу відбудеться фестиваль спорту та дозвілля за програмою Спеціальних Олімпіад. Діти зможуть ознайомитися з багатьма видами спорту СО, що дасть можливість організаторам сформувати базу потенційних атлетів для подальших тренувань та участі в змаганнях національного та міжнародного рівня.

Усіх львів’ян іагостей міста взяти участь у фестивалі і гарно провести час зі своєю сім’єю.

Хедлайнери фестивалю – гурт «Лесик Band» та «Навігатор». Паралельно в ці ж вихідні, в суботу о 21:00 на даху Lviv Film Center відбудеть концерт гурту ROKOKO, який супроводжуватиме світловим шоу.

З програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

Довідка. Уперше фестиваль «Лютин» відбувся у 2010 році в селі Лютинка, що на Жидачівшині, і організовувався в підтримку дитячого будинку, який на той час будувався в селі. Наступні фестивалі провели в місті Стрий.