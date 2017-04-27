У Львові відбудеться Фестиваль барбекю (програма заходу)

5-7 травня у подвір’ї Палацу мистецтв відбудеться весняний Lviv Barbecue Fest

У програмі фестивалю – гастрономічний маркет і велика зона фуд-корту та барбекю, виставка професійного обладнання для барбекю та насичена мистецько-розважальна програма для дорослих і дітей.

Новинка для гастрономічних фестивалів Львова – вперше на Lviv Barbecue Fest будуть представлені фуд-траки. Піца-бар на колесах Tomato pizza, який уже завоював кулінарні рецептори киян, а також Гриль-команда ТМ Дмитрук готуватиме апетитне м’ясо і авторські страви на відкритому вогні.

Протягом трьох днів фестивалю триватиме перший в Україні чемпіонат барбекю Грілекс – кулінарні дуелі між професіоналами та аматорами із приготування страв на відкритому вогні зі свинини, птиці та яловичини. Переможець у якості подарунку отримає гриль-установку від компанії Грілекс. Попередня реєстрація – за посиланням: https://goo.gl/Kk9dBw. Детальна програма чемпіонату буде згодом.

У програмі також численні конкурси та ковбасні подарунки від генерального партнера свята.

Також відвідувачі зможуть побувати на кулінарних майстер-класах від кращих шеф-кухарів країни, які ділитимуться секретами приготування м’яса, риби, овочів на вогні, а також навчатимуть правильно підбирати продукти для вашого авторського барбекю.

Організатори обіцяють, що Lviv Barbecue Fest запам’ятається не лише смачною їжею, але запальними діджей-сетами та виступами кавер-гуртів. Формат фестивалю передбачає максимальний смак та комфорт для всіх відвідувачів, тому мистецько-розважальна програма передбачає заходи як для дорослих, так і для дітей. Також локація фестивалю буде привітною для гостей із домашніми улюбленцями.

Програма Lviv Barbecue Fest

5 травня

Розважальна програма першого дня фестивалю буде присвячена спорту:

10:00-10:50 год. – Aerobic Dance з Сніжанною Огородник та Олею Гаврилець;

11:00-11:50 год. – Street Fit Lviv – функціональні тренування на свіжому повітрі у різних локаціях Львова;

12:00-12:50 год. – bodyART – унікальна програма на основі східної філософії для гармонійного розвитку тіла та пізнання його можливостей.

13.00-18.00 – І день Чемпіонату барбекю Гріллекс

18.00 -19.00 – майстер класи від Західної шеф Групи

19.00-21.00 – виступ гурту «Барви блюзу»( програма rock-n-roll)

21.00 – 22.00 – ді-джей сет

6 травня

Другий день Lviv Barbecue Fest – найбільш кулінарний день фестивалю із конкурсами, батлами та смачними призами:

12:00 –16.00 – гастрономічне шоу з Олегом Пригодою;

16.00 – 19.00 – ІІ день Чемпіонату барбекю Грілекс

19.00 – 20.00 – майстер класи від Західної шеф Групи

20.00 – 22.00 – виступ гурту «Барви блюзу»

7 травня

Смачна їжа на свіжому повітрі та з якісною музикою – третій день Lviv Barbecue Fest матиме насичену танцювальну програму:

12.00 – 13.00 – майстер класи від Gastro Club

13.00 – 16.00 – танцювальні батли від фіналіста «Танцюють всі», хореографа Львова у проекті «Майданс», Вадима Лященко;

16.00 –19.00 – фінал Чемпіонату барбекю Грілекс

19.00 – 21.00 – виступ гурту

Lviv Barbecue Fest проводитиметься 5-7 травня у подвір’ї Палацу Мистецтв, вул. Коперника, 17. Вхід вільний.