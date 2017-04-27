У львівському помешканні знайшли тіло повішеної 21-річної дівчини

Попередня версія слідчих – дівчина скоїла самогубство

У середу, 26 квітня, у Львові виявили тіло 21-річної студентки зі Львова. Про це інформує 032.ua. Як повідомила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, тіло молодої дівчини, повішеної в житловому приміщенні на вулиці Севастопольській, виявили близько 17:20 середи, 26 квітня.

Правоохоронці з’ясували особу дівчини – це 21-річна львів’янка, яка була студенткою одного з коледжів міста. Тіло скерували на експертизу, поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Попередня версія – самогубство.