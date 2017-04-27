У готелі у Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітнього

Чоловікові світить до п’яти років позбавлення волі

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Учора, близько 16 години, працівники готелю на вулиці Джерельній викликали патрульних 1 батальйону і повідомили, що у них викликав підозру старший чоловік, який завів до себе в номер неповнолітнього.

Адміністрація попросила у працівників автомийки заблокувати вихід з готелю, аби згадані особи не змогли покинути приміщення. Патрульні приїхали практично одразу. Працівники готелю вказали на номер, де перебуває чоловік з хлопцем.

Інспектори потрапили у середину і далі оперативно, аби дані особи не встигли знищити доказів, попросили відкласти мобільні телефони у бік. Чоловіка та хлопця розвели у різні кімнати, їхні пояснення відрізнялися. 47-річний громадянин пояснив, що це його родич, якого він запросив на морозиво, а той згодом захотів відпочити тому і прийшли в готель.

Натомість, 14-річний хлопець розповів, що познайомилися у соцмережах з даною особою влітку. З того часу в них були інтимні зустрічі, за які він начебто отримував гроші. Того дня, за словами підлітка, він отримав 300 гривень. Юнак пояснив, що батько помер, а мама на лікуванні. У телефонній розмові жінка заперечила родинні зв’язки з даним чоловіком і сказала, що вперше про нього чує.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, оскільки були виявлені ознаки кримінального правопорушення за ч.1 статті 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх, а саме вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

В телефонах обох осіб виявили переписку інтимного характеру. Чоловіка доставили у Шевченківській відділ поліції, а звідти помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує відповідальність за раніше згаданою статтею, санкція якої передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.