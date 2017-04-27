У Домі Франка відбулося вручення премії “Глодоський скарб”

Учора, 26 квітня, у Львівському національному музеї Івана Франка Андрієві Содоморі вручили премію «Глодоський скарб». Спеціально для того прибув засновник і фундатор премії, письменник Григорій Гусейнов.



«Глодоський скарб» – українська мистецька премія, заснована лауреатом Національної Шевченківської премії, письменником та редактором часопису «Кур’єр Кривбасу» Григорієм Гусейновим 2007 року. Грошовий еквівалент своєї нагороди він поклав у банк на депозит і з відсотків виплачує винагороду митцям. Щорічно її лауреатами стають знакові письменники та діячі культури.

Цього року вперше премію вручали у Львові, у музеї Івана Франка. Лауреатом премії став письменник, унікальний перекладач, філософ Андрій Содомора. Багато років він є втіленням духовної совісті української нації, моральним авторитетом, ним пишається Галичина і вся Україна.

«У дім генія прийшов геній. Живий до живого. …Андрій Содомора – геній. Живий, справжній, скромний, вічний геній. І великих літер не потрібно, щоб увиразнити цю думку. Геній без знаків оклику і капслоку», – сказав у вітальному слові директор музею Франка Богдан Тихолоз.

Перед численною вдячною аудиторією Андрій Содомора з притаманним йому філософським спокоєм прочитав лекцію про усмішку.

«Усмішка – така ж неосяжна, як людська душа», – з усмішкою на вустах говорив пан Содомора. Письменник роздумував про таємничість та багатогранність усмішки, про правильність цінностей, гідність, спокій душі, інтелектуальний гумор. Зрештою, про різницю усмішки і посмішки…”

Приємну атмосферу свята допомогли створити гурт «Курбаси» та актори театру «Слово і голос».