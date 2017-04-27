У Держархіві Львівщини можна побачити найцікавіші документи, що стосуються ліквідації аварії на ЧАЕС 

У Державному архіві Львівської області презентували тематичну виставку “Пам’ять безсмертна”. Її присвятили 31-й річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Переглянути виставку можна на офіційному сайті архіву та на офіційний сторінках “Архіви Львівщини”, “Державний архів Львівської області” та офіційній сторінці групи “Державний архів Львівської області” у соціальній мережі Facebook..За словами директора Державного архіву Львівської області Ірини Мартенс, на виставці представили найцікавіші документи та матеріали присвячені заходам з ліквідації аварії у Чорнобилі. “Це «Доповідна записка міністра внутрішніх справ УРСР І.Д.Гладуша ЦК КПУ про заходи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС від 27 квітня 1986 року”, Постанова Ради Міністрів УРСР від 30.05.86 № 067/16 “Про заходи у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС”, рішення Львівської обласної ради народних депутатів від 03.06.1986 р. “Про виділення житла виробничому об’єднанню “Львівенергоремонт” для тимчасового використання його як сімейного гуртожитку для працівників Чорнобильської дільниці ВП “Львівенергоремонт» та членів їх сімей”, – розповіла вона.

Також можна переглянути лист Центрального Комітету Товариства Червоного Хреста УРСР керівнику оперативної групи Ради Міністрів УРСР від 23.06.1986 р. “Про виплату матеріальної допомоги населенню у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС”, Постанова Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради професійних союзів “Про залучення працівників, зайнятих на будівництві житлових будинків для сімей евакуйованих з зони Чорнобильської АЕС до надурочних робіт і роботи у вихідні дні та оплату їх праці”, лист голови виконкому Львівського обласної ради народних депутатів М. Кирея Міністру Вищої і середньої освіти УРСР В. Пархоменку від 11.08.86 р. “Про організацію науково-дослідних і прикладних робіт з вивчення радіоактивного стану природного середовища”.