Тиждень після «сміттєвого меморандуму»: Львів далі не має куди вивозити сміття

Жодної угоди щодо вивозу львівського сміття на полігони області на основі минулотижневого «сміттєвого меморандуму» наразі не підписано. Ба більше, шість з 19 мерів міст досі не підписали сам документ. А мер Бродів заявив, що узагалі не робитиме цього. Тож, як і тиждень тому, поки що львівське сміття немає куди вивозити.

21 квітня у Львівській ОДА оголосили про підписання «сміттєвого меморандуму», який має вирішити питання вивезення твердих побутових відходів зі Львова. У ньому було зазначено 19 міст Львівщини, які погодилися приймати сміття обласного центру впродовж двох років на місцеві полігони.

Новояворівськ, Самбір, Миколаїв і Дрогобич повинні приймати найбільше відходів – від 50 до 80 тонн щодоби. Загалом, відповідно до цифр, що озвучені в меморандумі, щодня полігони області зможуть приймати від перевізників 580 тонн сміття. При цьому Львів, за заявами Львівської міської ради, продукує його до 600 тонн на добу. Тож цього цілком достатньо, щоб вирішити сміттєву кризу.

З часу підписання меморандуму минув тиждень, однак, за офіційною інформацією Львівської ОДА, нині під ним бракує шести підписів з 19-ти. Йдеться про очільників Стрия, Рави-Руської, Старого Самбора, Белза, Самбора та Бродів. Серед них один мер, а саме міський голова Бродів, офіційно відмовився від підписання і оголосив, що місто не прийматиме львівське сміття через протести мешканців. Попередньо Броди анонсували прийом 20 тонн щодня. Брак ще п’яти підписів у ЛОДА пояснюють відсутністю мерів на робочих місцях через відпустки та відрядження. Тож наразі складно сказати, чи дотримають вони обіцянки.

Нині суперечки тривають в основному довкола підписів на минулотижневому меморандумі. Минув тиждень, та жодного реального договору про прийом львівського сміття не підписано.

«Ще не укладено жодного договору. Ми дуже дякуємо за оголошений ліміт 580 тонн на добу, але будемо двічі вдячні, якщо це буде реалізовано. Ситуація мені незрозуміла. Меморандум підписано, й ми готові виділяти кошти, але не маємо ні зразків договорів, ні розуміння, з ким їх підписувати. Тільки-но нам в ЛОДА дадуть перелік тих, з ким можна підписати договори, ми відразу їх підпишемо», − прокоментував «Львівській газеті» заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

За словами директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назара Романчука, ще цього тижня може бути підписано перший договір – з Червоноградом. Відповідно до меморандуму, місто має складувати 40 тонн львівського сміття щодня. З рештою договорів, зазначає чиновник, треба трохи зачекати.

«Зараз у всіх населених пунктах, де є полігони, проводять громадські слухання та сесії міських рад. На них і ухвалюють рішення про прийняття сміття. У вівторок сесія в Червонограді вже затвердила таке рішення, і ми чекаємо на укладення угод», − прокоментував ситуацію «Львівській газеті» Назар Романчук.

Однак допомагати Львову міста області готові не за просто так. Кожен з підписантів висловлює свої вимоги та умови. Загалом містам, які виконуватимуть меморандум, з бюджету області та Львова за два роки виділять 200 млн грн. Цього року їм повинні виділити 100 млн субвенцій: 30 млн грн з обласного бюджету і 70 млн грн з міського. Перші рішення про виділення коштів цього тижня ухвалили сесії. Так, у вівторок сесія обласної ради виділила 15 млн грн екологічного фонду. Рішення про розподіл ще 15 мільйонів буде ухвалено на наступній сесії після аналізу запитів, що надходять від міст Львівщини, зазначили у міській раді. Також 20 млн грн виділили міські депутати.

«За рахунок цих коштів купуватимуть сміттєвози, проводитимуть рекультивацію полігонів тощо», − пояснив Назар Романчук.

У ЛОДА «Львівській газеті» не назвали загальну суму, яку просять виділити міста на їхні потреби, пославшись на те, що цифри ще уточнюють. Однак є сумніви, що 200 млн грн, які планують виділити за два роки, вистачить. До прикладу, лише місто Буськ, одне з 19 підписантів, за два роки планує отримати до 45 млн грн. При цьому місто обіцяє приймати 30 тонн на добу. Приблизно таку ж кількість сміття, а саме 28 тонн щодоби, Буськ приймав у червні-грудні 2016 року і від кінця березня 2017 року.

«Сесія Буської міської ради затвердила, що ми прийматимемо 30 тонн щодня. Нам обіцяють гроші на реконструкцію сміттєзвалища, на що потрібно 30-40 млн грн. 1,7 млн грн. обласна рада виділила нам на сміттєвоз і 1,5 млн грн виділила на сміттєвоз в Красному. Ми також очікуємо мільйон гривень на ремонт дороги у селі, на території якого є полігон. Плануємо підписати шестисторонню угоду, де будуть вказані усі сторони. Ймовірно, підпишемо її наступного тижня. У серпні-вересні я би хотів почати розширення полігону», − розповів «Львівській газеті» мер Буська Ростислав Сліпецький.

Золочів − інше місто, яке висловлює готовність помогти Львову, − виставляє жорсткіші вимоги. За словами міського голови Ігоря Гриньківа, приймати львівське сміття вони будуть тільки після того, як за гроші субвенції облаштують дві нові карти (спеціально обладнані ділянки. – Ред.) для безпечного захоронення відходів. Для цього потрібно 15 млн грн.

«Щоб запустити перші дві карти з чотирьох, нам треба 15 млн грн. Я підписував меморандум тому, що ми зможемо приймати відходи лише після узгодження позиції з мешканцями Єлиховицької сільської ради. А мешканці розуміють, що без облаштування нових карт це робити неможливо. Імовірно, ці роботи можливо зробити протягом трьох місяців, якщо будуть кошти», − сказав у коментарі «Львівській газеті» Ігор Гриньків.

Наразі ж, за словами Сергія Бабака, у Львові близько третини сміття не вивозять вчасно через те, що немає полігонів, які би їх приймали.

«Вести переговори щодо вивезення сміття в інші області в інші області нам тепер суттєво важче. Адже публічно прозвучало, що Львів вирішив проблему зі сміттям», − говорить Сергій Бабак.