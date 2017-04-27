Синоптики прогнозують холодні вихідні

За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вночі, 28 квітня, у Львові можливі грози. Під час грози очікують шквали 15-20 м/с, град.

Крім того, завтра, 28 квітня, зранку та вдень, прогнозують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

За інформацією завтра, 28 квітня, хмарна погода у Львові буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня має припинитися.

29 квітня небо протягом усього дня буде вкрите хмарами. Удень і ввечері йтиме дрібний дощ.

У неділю, 30 квітня, небо залишатиметься вкрите хмарами, до того ж із самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову стане сильнішим.

Щодо температури повітря, то й тут синоптики прогнозують не надто втішні цифри. На завтра – від 8 до 21 градуса тепла, в суботу температура знизиться до 9-16 тепла, а вже в неділю становитиме лише 7-8 тепла. У понеділок ще буде холодно (6-9 тепла), проте у вівторок, 2 травня, тепло почне повертатися, температура повітря зросте до +17 С.