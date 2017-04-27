Щоб зберегти рідкісні рослини, вздовж траси на Сокальщині висадили липову алею (фото)

Липова алея простягається на 3550 метрів

Захід проводили, аби поновити дерева біля дороги загального користування. Нова алея лип має позитивно вплинути на умови зростання шафрану Гейфеля та дасть можливість зберегти наявну популяцію (від 30 до 100 штук на 1 м2), та інші червонокнижні види, оскільки буде створено незначне притінення землі. Цейаний вид є рідкісним на території Європи, охороняється чинним українським та міжнародним законодавством і відповідними конвенціями.

Як повідомив Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, до організації заходу активно долучились ДП «Жовківське лісове господарство», зокрема Великомостівське лісництво, Сокальська райдержадміністрація, Сокальська районна рада, Служба автомобільних доріг у Львівській області, «Жовківська ДЕД» ДП Львівський облавтодор та державно-рятувальний пост 22 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області (м.Великі Мости).

Саджанці лип безкоштовно надало ДП «Жовківське лісове господарство».