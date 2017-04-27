Римо-католицька парафія св. Йоана Павла II запрошує львів’ян на Пасхальні молитви

Щонеділі, з 23 квітня до 21 травня, з 16.00 до 18.00, спільнота римо-католицької парафії св. Йоана Павла II проводить Пасхальні молитви (місії) біля фігури Матері Божої (Проспект Свободи, 6).

Особливістю цієї молитовної акції у Львові є те, що вона має екуменічний характер, адже участь у ній беруть й спільноти греко-католицьких парафій (св. Климентія Папи і Благовіщення) під проводом спільноти римо-католицької парафії св. Йоана Павла II. Можливо, у наступні роки такі акції відбуватимуться на різних площах, не тільки в центрі міста.

Про це повідомляє інтернет-ресурс Духовна велич Львова.

Слід зазначити, що ці Пасхальні молитви відбуваються не тільки у Львові, але й у інших містах України, таких як: Київ, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Біла Церква, Житомир, Ужгород тощо.

«Вже кілька років, ще на заклик Папи Бенедикта XVI, і сьогодні за підтримки Папи Франциска, на площах великих міст у всьому світі відбуваються так звані «місії на площах». Зміст полягає у тому, щоб у Великодній час розповісти мешканцям міст про Воскреслого Христа, щоб можна було духовно зустрітись з Ним. Крім того, щоб не цуратись Євангелія, показати, що Євангеліє є такою цінністю, якою варто ділитись всюди, не приховувати цей дар від інших тільки для себе», – розповів о. Григорій Драус, настоятель парафії Святого Папи Івана Павла ІІ Римо-Католицької Церкви.

Теми молитовних зустрічей у Львові:

23.04.2017 – Ким є Бог для тебе?

30.04.2017 – Який сенс має твоє життя?

07.05.2017 – Новина про твоє спасіння: проголошення Керигми.

14.05.2017 – Проголошення Євангелії та заклик до навернення!

21.05.2017 – Чим є Церква? Який твій досвід Церкви?