Природа на дотик: у Львові незрячі діти вивчали життя рослин

Дітвора відчула запах, форму та різноманіття «зеленого світу»



У середу, 26 квітня, у Державному природознавчому музеї у Львові відбулося заняття з ботаніки для незрячих дітей у рамках освітньої програми «Природа на дотик». У заклад завітало близько 15 дітей, які прийшли ознайомитися із будовою рослин, що їх оточують, та дізнатися про цікаві біологічні факти. На заході побувала і журналістка «Львівської газети».

16.00. Працівники природознавчого музею з нетерпінням очікують на прихід маленьких гостей зі школи-інтернату №100 I-III ступенів. Сьогодні науковці візьмуть на себе роль учителів для дітей із вадами зору, і до цього вони підготувалися дуже відповідально. На столах розкладено живі частини різноманітних рослин: квіти, стебла, корені, листки та плоди рослих, що звичні для України, а також екзотичних рослин, поряд – макети та репліки деяких квітів та фруктів. На підвіконні стоять наразі самотні порожні горщики, але за ними можна помітити невеликі мішечки із ґрунтом.

Малеча вже на порозі музею. Їх зустрічають та проводжають до великого спільного столу: у кожного – своє місце. Майстер-клас з ботаніки наукові працівники музею починають із усмішки та розповіді про найпростіші рослини.

Спершу діти відчули на дотик мохи, кожну травинку яких наполегливо намагалися відшукати. А коли у залі пролунали слова, що ці рослини можуть повністю висохнути та зів’янути, а під час дощу знову зацвісти, то малеча була здивована: невже такі непримітні рослини, як мохи, можуть відродитися заново?

Далі діти вивчали будову весняних хвощів: відчули їх кореневище та щільне стебло, а один хлопчик зауважив, що на дотик вони, немов змії. Це тому, що весняні пагони дуже гладкі, а от літні, навпаки, – вкриті листками.

Опісля настав час для папороті. Діти знають, що влітку люди шукають її цвіт, особливо дівчата у ніч на Івана Купала. Однак учні знайшли лише кореневище і надземне стебло, від якого відходять довгі та широкі перисті листки, а от від цвіту – ні сліду: «Насправді його не існує», – пояснюють учителі. Але влітку на папороті з’являються коричневі горби, які під мікроскопом мають вигляд парасольок.

А далі – хвойні, бобові, фрукти, тюльпани, шипшина. Дітки одразу ж вподобали приємний запах ялиці, а на іншій рослині замість голок нащупали луски: це – тропічна рослина араукарія.

Учителька школи-інтернату пані Надія, що прийшла до музею разом з учнями, розповідає, що ті дітки, які захоплюються біологією, у майбутньому планують стати масажистами.

«Найбільше учні цікавляться мовами: детально вивчають українську та німецьку. Дехто хоче стати масажистом, а для цього їм потрібні хороші знання з біології. Зараз вони всі у 6-7-х класах і тільки розпочали вивчати ботаніку. Учні відвідують гуртки сопілки, вокалу при школі, вони мають надзвичайно розвинутий слух, нюх, дотик та навіть інтуїцію: є діти, які ідеально орієнтуються в просторі і не бояться абсолютно нічого», – ділиться Надія Володимирівна.

Виконали діти і практичне завдання: маленькі науковці своїми силами саджали рослину під назвою «молодило», що у перекладі з латині означає «вічно живий». Для цього вдягли спеціальні рукавички, дістали горщики та ґрунт із підвіконня і виконували усе за інструкцією – вазон власного приготування готовий.

Дітки задоволені заняттям. Усе, що ми бачимо навколо щодня, сьогодні для них – справжнє диво, до якого вони торкнулися душею. Маленькій Олесі, наприклад, добре запам’ятався запах тюльпанів та хвої, вона знає, що такі приємні аромати – робота ефірних олій, які містяться у кожній рослині.

А Іллі найбільше сподобалися шишки з так званим панциром.

«Я заберу її з собою, бо вона схожа на черепашку. А от імбир, який я потайки спробував, поки ми вивчали його запах, не заберу: він гіркий та кислий», – ділиться враженнями хлопець.

Працівники Природничого музею, які були ініціаторами програми «Природа на дотик», кажуть, що такі заняття для незрячих діток – дуже важливі, адже вони дають їм можливість збагатити свої знання та світобачення.

«Ми щиро запрошуємо до співпраці спеціалізовані школи для дітей з порушеннями зору, загальноосвітні школи з інклюзивною освітою та усі організації дозвілля людей із вадами зору. Будь-хто може з нами зв’язатися і записатися на такі заняття, а ми, у свою чергу, обов’язково підемо на зустріч», – зазначає наукова співробітниця музею Катерина Данилюк.

Фото Володимира Дубаса