На хабарі взяли заступника начальника райвідділу поліції Львова (фото)

Сьогодні, 27 квітня, слідчі прокуратури Львівської області повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України заступникові начальника одного з районних відділів поліції Львова, якого вчора затриманлина гарячому слідчі прокуратури області спільно з працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області під час отримання неправомірної вигоди.

Посадовець (за інформацією СБУ – майор поліції) вимагав від громадянина хабар – 22 тис. грн. – щоб не притягати того до кримінальної відповідальності, але встиг отримати лише частину суми неправомірної вигоди.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішують питання щодо обрання затриманому працівнику поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади, – повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.