На Львівщині у ДТП травмовано п’ятьох людей

За попередньою інформацією, водій “Мерседеса” не впорався з керуванням і з’їхав у кювет

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 квітня, о 18:50, на автодорозі між с. Загурщина та с. Бережниця Жидачівського району. Водій легкового автомобіля “Мерседес-Бенц Е-200”, 1994 року народження, не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля до кювету.

Унаслідок ДТП отримали травми різного ступеню важкості 5 осіб (дорослі), жителі с. Бережниця Жидачівського району. Водія автомобіля та одного пасажира було госпіталізовано до неврологічного та хірургічного відділення Жидачівської ЦРЛ, три пасажири легкового автомобіля після надання необхідної медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені.

Причини події з’ясовують.