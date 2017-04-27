На Львівщині на хабарі взяли прикордонників

Під час спільних заходів офіцерів внутрішньої та власної безпеки Західного регіонального управління у взаємодії з представниками військової прокуратури Західного регіону та СБУ було викрито прикордонників-хабарників на Львівщині.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львів було зупинено автомобіль, в якому зміна прикордонних нарядів Мостиського загону прямувала з пункту пропуску до підрозділу. У кишенях військовослужбовців виявлено кошти, з яких 100 доларів США та 500 гривень світились під ультрафіолетом. Крім того, в ході проведення обшуку в салоні автомобіля виявлено 3500 гривень, які також світилися під ультрафіолетом, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Двом затриманим військовослужбовцям оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України в рамках кримінального провадження(одержання хабара).

Наразі прикордонники, які підозрюються у хабарництві, відсторонені від роботи. За цим фактом триває службове розслідування.