На Львівщині активно боротимуться з мультирезистентним туберкульозом

Сьогодні, 27 квітня, в департаменті охорони здоров’я ЛОДА відбулася презентація Проекту Challenge TB («Виклик туберкульозу»)

Проект працює в Україні задля подолання епідемії туберкульозу та розпочинає свою діяльність у Львівській області. Його здійснює міжнародна організація PATH у співпраці з Королівською спілкою з контролю ТБ Нідерландів (KNCV), за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID). Проект наразі успішно працює в областях України, де зареєстровано найвищий тягар мультирезистентного туберкульозу (МРТБ).

«За минулий (2016) рік у Львівській області було виявлено 1500 нових випадків туберкульозу, з них 350 випадків захворювання на мультирезистентний туберкульоз (2015 р. – 450), у 164 осіб виявлено ТБ/ВІЛ коінфекцію. Станом на квітень 2017 року у Львівській області на обліку перебуває 3000 пацієнтів з активним туберкульозом, з них 800 осіб хворіють на МРТБ», – наголосив Любомир Рак, директор «Центру легеневого здоров’я», головний позаштатний спеціаліст департаменту з фтизіатрії.

Директор департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак позитивно відзначила багаторічну міжнародну співпрацю з Регіональною місією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку продовжать відповідно до нових напрямків реформування, що їх здійснюватимуть у медичній галузі. Також керівник департаменту наголосила на важливості обміну досвідом на теперішньому етапі.

Challenge TB працюватиме в області у партнерстві з «Центром легеневого здоров’я», системою первинної допомоги та неурядовими організаціями за підтримки департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА. «Основні зусилля спеціалісти Проекту спрямовуватимуть на підвищення якості лікування мультирезистентного туберкульозу в області. Також заплановано збільшити доступність для пацієнтів ТБ-сервісів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, зокрема, ДОТ-кабінетів, що передбачають лікування пацієнтів під безпосереднім наглядом. Challenge TB працюватиме для збільшення ефективності заходів з інфекційного контролю у медичних установах та надаватиме рекомендації медичним працівникам у веденні випадків мультирезистентного туберкульозу», – зазначила старший технічний Радник USAID з питань туберкульозу Еріка Вайтек.

Лікування важких форм туберкульозу займає значний час: курс лікування триває до 20 місяців, та супроводжується значними побічними ефектами та соціальними проблемами. У лікуванні хворих на МРТБ Challenge TB підтримує пацієнтоцентричний підхід, що враховує потреби самих пацієнтів, з акцентом на надання соціальної та психологічної підтримки хворим на амбулаторному етапі лікування. Особливо це актуально при роботі з вразливими групами населення, де через соціальні та фінансові проблеми пацієнти часто не завершують лікування. Цей підхід ефективно зменшує кількість випадків порушення схем лікування, а тому його вважають провідним на міжнародному рівні.

Спеціалісти проекту також допомагатимуть поліпшувати методи виявлення нових випадків туберкульозу, впроваджуючи нові технології для швидшої та якіснішої діагностики хвороби. У рамках Challenge TB PATH здійснюватиме закупівлі лабораторного обладнання та витратних матеріалів для фтизіатричних закладів Львівської області, забезпечуватиме їхнє технічне обслуговування, про що розповіла голова представництва PATH в Україні Катерина Гамазіна.

Ще одним із ключових завдань проекту є розвиток потенціалу області у боротьбі з мультирезистентним туберкульозом та поширення здобутого досвіду в інші області України.

Довідка. РАТН, міжнародна неприбуткова організація, працює більш ніж у 70 країнах світу, інтегруючи інноваційні стратегії в систему охорони здоров’я. В Україні PATH працює у напрямку розширення доступу жителів країни, зокрема, уразливих груп населення, до високоякісних медичних послуг. У всьому світі PATH співпрацює з багатьма партнерами – благодійними організаціями, рятуючи та покращуючи здоров’я людей, особливо жінок і дітей. PATH розробляє інновації в п’яти сферах – вакцини, ліки, діагностика, вироби медичного призначення, а також нові технології в системі охорони здоров’я та надання медичних послуг. Наразі PATH втілює в Україні міжнародний проект «Виклик туберкульозу» (Challenge TB), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та має на меті зупинити епідемію туберкульозу в Україні.