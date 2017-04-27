На Львівщині 15-річна дівчинка наковталася таблеток

Зараз вона перебуває в лікарні під наглядом медиків



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Стрийський відділ поліції 25 квітня надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлена 15-річна мешканка одного із сіл району. Під час огляду у неї були виявлені симптоми медикаментозного отруєння.

Правоохоронці встановили, що дівчина проживає в багатодітній малозабезпеченій сім’ї. Її 45-річна матір раніше вже притягалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

За фактом отруєння працівники поліції проводять перевірку, з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності та позбавлення їх батьківських прав.