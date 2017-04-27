МЗС України прокоментувало знищення українського пам’ятника у польському селі Грушовичі

У міністерстві називають ці події відвертою провокацією

Про це йдеться у коментарі, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ.

В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам’ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції Вісла – очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати, кажуть у МЗС.

“Нашим спільним інтересом є спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому не було дій подібного роду.

Ми звернемося до польської сторони за офіційними роз’ясненнями і узгодимо подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам’яті з 1994 р.”, – йдеться у коментарі.

У міністерстві зазначають, що вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію згаданої угоди.

Нагадаємо, 26 квітня на цвинтарі у селі Грушовичі у Польщі знищили пам’ятник воякам УПА. Польська сторона пояснює це як «демонтаж незаконного пам’ятника УПА», який простояв 23 роки, і спростовує наявність там могили.