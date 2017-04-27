Муніципальну дружину закликали відреагувати на процвітання «жебрацтва» у Львові

Муніципальну дружину закликали негайно відреагувати на активізацію у центрі Львова «жебрацтва», до якого залучають неповнолітніх, а також використовують бездомних тварин.

Із відповідним запитом під час сесії Львівської міської ради сьогодні, 27 квітня, виступила депутат фракції «Народний контроль» Ірина Оршак.

Зокрема вона звернула увагу на те, що на центральних вулицях міста усе частіше можна спостерігати неповнолітніх «жебраків», а ще осіб, які для більш «ефективного» випрошування грошей використовують тварин із відверто нездоровим виглядом.

«Проблему активно обговорюють львів’яни у соцмережах. Натомість від виконавчої влади – жодних кроків, аби припинити правопорушення. А йдеться про втягування дітей до жебрацтва і жорстоке поводження із тваринами, що передбачає кримінальну відповідальність. Така бездіяльність наштовхує на думку, що «хтось» «покриває» так злочинні дії», – говорить Ірина Оршак.

Вона нагадала, що наводити лад із жебрацтвом мали б і представники ЛКП «Муніципальна дружина», серед завдань якої «охорона громадського порядку, здійснення заходів громадської безпеки на території міста; співпраця з відділом у справах неповнолітніх у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх; співпраця з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку».

«До слова, цьогоріч на утримання цього підприємства із міського бюджету виділено 15 млн грн. Тож закликаю «дружинників» взятися за виконання своїх безпосередніх обов’язків і провести негайні дії з припинення правопорушень та злочинних дій на території Львова. Винних осіб прошу притягнути до відповідальності, а врятованих тварин передати до ЛКП «Лев» для лікування та прилаштування», – наголосила Ірина Оршак.