МОЗ обіцяє вищу оплату праці лікарів, які працюють у гірських районах

Фінансування лікарів первинної ланки, які працюють у гірських районах, повинно враховувати складність роботи, зумовлену важкодоступністю до пацієнта, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Він відвідав гірські райони Західної України, де ознайомився зі специфікою роботи медичної галузі регіону, повідомляє МОЗ.

«Реформа в гірських районах відбуватиметься особливо. Тому я тут, щоб зрозуміти цю специфіку. Те, що увага до гірських районів буде особливою – це я вам обіцяю», – сказав Ковтонюк.

Чиновник здійснив виїзд на екстрений виклик на висоту понад 860 метрів над рівнем моря та перевірив тривалість доїзду лікаря до пацієнта. . Він відзначив, що формування бюджету на одного хворого в Києві та в гірській місцевості повинно мати диференційований підхід.

На його думку, найбільшою несправедливістю в медичній галузі є розмір та зрівнялівка в заробітних платах лікарів.

«Ми вважаємо, що ця система не є справедливою. Нам потрібно зробити так, щоб гроші платили по справедливому принципу. Тобто, у лікаря була можливість отримувати кошти відповідно до зробленої роботи, її складності та якості», – підкреслив Ковтонюк.

За розрахунками МОЗ, якщо відбудеться перехід на нову систему фінансування, навіть з нинішнім бюджетом лікарні, де реально надаються послуги, куди реально їдуть люди, отримають істотно більший дохід.