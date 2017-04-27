«Львівводоканал» показав, як виробляти біогаз із мулу стічних вод

Під час сьогоднішнього міжнародного Екологічного форуму представники громадського і бізнес-секторів презентували успішні проекти у сфері поводження з ТПВ

Зокрема, ЛМКП «Львівводоканал» представив проект вироблення біогазу з мулу стічних вод.

ЛМКП «Львівводоканал» першим в Україні реалізовує екологічний проект вироблення біогазу з мулу стічних вод. Цей проект розрахований на три наступні роки. Внаслідок переробки мулу підприємство отримає електроенергію або газ.

«Зараз ми маємо накопичено на території міста близько 1,5 млн. кубометрів мулу на очисних спорудах. Унаслідок інвестиції в розмірі 31 млн. євро ми зможемо добувати стільки біогазу, щоб забезпечити повністю потреби «Львівводоканалу» в електроенергії для очисних споруд. Це близько 30% усіх наших потреб в електроенергії – а це економія близько 10 млн. грн на місяць.

Ми побудуємо біогазовий завод, який зброджуватиме мул стічних вод. Однак тут розумно було б також зброджувати органічну частину ТПВ. Це дозволить значно збільшити добування біогазу й електроенергії. Також багато органіки і жиру продукують наші супермаркети. Цей жир також будемо забирати і переробляти на енергію.

Окрім того, пропонуємо створити енергетичний центр на базі наших очисних споруд. На базі нашого підприємства і «Львівтеплоенерго» проводити збродження мулу твердих і органічних відходів, а далі підсушений мул, який залишається, зможемо спалювати і отримувати тепло. Додаткове тепло можемо добувати зі стічних вод тепловими насосами. Це все в комплексі дозволить виробити теплову енергію і гарячу воду низької собівартості. Такі рішення реалізовані в скандинавських країнах», – розповів Дмитро Ванькович, заступник директора ЛМКП «Львівводоканал».