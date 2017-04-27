Львівські патрульні виявили автомобіль, викрадений напередодні (фото)

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Учора близько 21 години екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль ВАЗ, припаркований на вулиці Кульпарківській із порушенням правил дорожнього рух. Патрульні підійшли до транспортного засобу та побачили, що в автомобілі нікого немає, проте двері відчинені. Інспектори перевірили номерний знак у базі даних і з’ясували, що напередодні цей автомобіль було викрадено. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Експерти оглянули транспортний засіб і зафіксували відбитки пальців на кермі та коробці передач. Автомобіль передали власнику на зберігання. Відкрито кримінальне провадження.