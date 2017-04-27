Львів та ЄБРР підписали Договір гарантії про впровадження е-квитка

Сьогодні під час Весняного ділового форуму на «Арені Львів» Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Договір гарантії в рамках реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду в місті Львові (електронного квитка). Договір підписали міський голова Львова Андрій Садовий та директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Договір гарантії між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції і розвитку підписали в рамках реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду у місті Львові (електронного квитка). Угода стосується надання гарантій Львівською міською радою для ЛКП «Львівавтодор», як отримувача кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Під час реалізації проекту передбачено здійснити оснащення громадського транспорту міста засобами автоматизованого прийому та обробки платежів, розбудувати мережу продажу та поповнення засобів оплати проїзду, розгорнути центри обслуговування користувачів, побудувати системи центрального офісу, здійснити інтеграцію з існуючими транспортними системами міста.

Нагадаємо, кредитний договір було підписано 17 листопада 2016 року в рамках відповідного проекту. Підписання Договору гарантії дозволить отримати 10 млн євро кредитних коштів для реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду у місті Львові. Термін кредиту – 13 років з пільговим періодом 3 роки після підписання кредитного договору. Тривалість реалізації заходів проекту становитиме близько 2 років. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 6-місячна міжбанківська ставка Єврозони та маржа 7,0% річних. Позичальником визначено ЛКП «Львівавтодор», однак, аби гарантувати виконання ним зобов’язань, кредит нададуть під муніципальну гарантію.