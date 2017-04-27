ЛОДА спільно з облрадою та міськрадою Львова планують розробити обласну програму щодо поводження з ТПВ

Львівська обласна рада спільно з облдержадміністрацією розробить обласну програму щодо поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області.

Про це повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус під час відкриття Екологічного форуму у Львові у четвер, 27 квітня.

«Така програма мала б бути прийнята давніше, свого часу були подібні ініціативи, однак вони не були втілені в життя, – наголосив Андрій Білоус. – До 15 травня Львівська ОДА має подати на розгляд депутатів проект такої програми. Звичайно вона має бути інтегрована з тими напрацюваннями, які підготує міська рада. Адже громада Львова – це третина мешканців області, яка продукує велику кількість відходів. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі ми почали по-іншому дивитися на проблему з утилізацією сміття, ситуацією з нашими полігонами. Вірю, що спільними зусиллями всіх громад області ми наведемо лад з твердими побутовими відходами у Львові та області».

Як повідомили організатори, під час форуму обговорили такі теми: «ТПВ в Україні: як сміття стає ресурсом?», «Шлях Львова: яку модель обирає місто», «Малі кроки для великих рішень», також відбудеться презентація кращих практик у сфері поводження з ТПВ.

Участь в Екофорумі беруть міжнародні фахівці, науковці, народні депутати, громадські діячі.

Також під час Форуму французька компанія Egis презентувала програму поводження з ТПВ для Львова.