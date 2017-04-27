Гройсман запевняє львів’ян у готовності допомогти вирішити проблеми зі сміттям

«Вітаю рішення Європейського банку реконструкції та розвитку – долучитися до вирішення питання утилізації сміття у м. Львів. До власних коштів, які має Львів внаслідок децентралізації, а це близько 1,8 млрд грн, може додатися ще майже 600 млн грн (20 млн євро), які будуть спрямовані на вирішення проблеми сміття», – написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй facebook-сторінці.

Він додав, що тепер сподівається на те, що у вирішенні проблеми львівського сміття нарешті буде досягнутий реальний прогрес – «а також після домовленості про тимчасове забезпечення вивозу сміття зі Львова на інші полігони, досягнутої нещодавно завдяки сприяння Уряду між Львівською обласною адміністрацією та органами місцевого самоврядування області».

«Зі свого боку хочу ще раз підтвердити свою готовність допомогти Львову та його мешканцям», – додав він.

До слова, попри оголошення 21 квітня у Львівській ОДА про підписання «сміттєвого меморандуму», який мав би вирішити питання вивезення твердих побутових відходів зі Львова, наразі не підписано жодної угоди щодо вивозу львівського сміття на полігони області на основі цього меморандуму. Ба більше, шість з 19 мерів міст досі не підписали сам документ. А мер Бродів заявив, що узагалі не робитиме цього. Тож, як і тиждень тому, поки що львівське сміття немає куди вивозити.