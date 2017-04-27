Готуємо смачні й корисні страви з грибів

Гливи: лікувальні, смакові та поживні властивості

У дикій природі гливи ростуть на деревах листяних порід. Але тепер їх успішно вирощують у спеціально обладнаних місцях будинків у мішках, на тирсі, в підвалі, а навіть на пеньках у затінених ділянках саду.

У цих грибах є речовини, які необхідні людині: мінеральні солі і вуглеводи, вітаміни та жири, а також білки. Вміст вуглеводів і жирів у грибах більший, ніж в овочевих культурах. М’якоть грибів містить кальцій, йод, калій і залізо, біотин, тіамін (за змістом їх можна порівняти з пшеничним хлібом і капустою, а також квасолею).

Гливи можна вживати в різному вигляді: тушкованому, вареному, смаженому. Досить часто їх засолюють. Гливи знижують вміст холестерину. Сік гливи не дає розвиватися кишковій паличці. Ще одна корисна властивість – зниження рівня цукру в крові. Гриби містять біологічні елементи, які виводять радіонукліди з організму людини.

Цей гриб вже давно зацікавив учених. Вони з’ясували, що гливи допомагають нормалізувати тиск, боротися з пухлинами і перешкоджають подальшому їх поширенню. Ученим вдалося виділити, а після запатентувати три протипухлинні препарати, отримані з цих організмів. Подібні ліки не є токсичними. Гливи рекомендується обов’язково вживати після закінчення курсу хіміотерапії.

Лікарі не рекомендують з’їдати за один раз багато грибів, – можливе виникнення діареї або метеоризму. Літнім людям, а також дітям до 12 років не варто вживати їх у великих кількостях. Гливи не рекомендуються людям, які мають проблеми із серцем і нирками, – вони містять хітин, який майже не засвоюється організмом. Для видалення хітину слід дрібно порізати гриби і потім готувати за високої температури.

Суп із глив

150 г глив, 3-4 картоплини, одна цибуля, одна морква, корінь петрушки, стебло селери, зелень кропу і петрушки, 50г соняшникової олії.

Закип’ятити воду і покласти туди нарізані селеру, картоплю і петрушку. На сковорідці на олії потушкувати нарізані цибулю й моркву. Гливи нарізати й додати до моркви й цибулі. Все разом тушкувати кілька хвилин. Потім додати їх у суп, кип’ятити 3 хвилини. Каструлю з супом відставити з вогню, накрити кришкою, щоб настоявся. При подачі в тарілку покласти зелень кропу.

Якщо цей суп варити не під час посту, моркву, цибулю та гливи можна тушкувати в олії й вершковому маслі – по 50 г кожного. Наприкінці варення до супу додати сметану.

Гороховий суп з гливами

200 г сухого гороху, 2 л води, 100 г свіжих глив, 3 картоплини, 1 цибулина, 1 морква, 2 столові ложки олії, пучок зелені, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Сухий горох замочити в холодній воді на 4-5 годин (можна на ніч). Потім залити горох свіжою водою й поставити варитися. Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму й варити годину. Час варіння залежить від сорту гороху.

Поки вариться горох, підготувати овочі. Картоплю нарізати кубиками, цибулю – чвертькільцями. Моркву натерти на грубій тертці. Подрібнити зелень. Гриби нарізати соломкою.

На олії підсмажити цибулю, додати моркву й обсмажувати 5-7 хвилин. Окремо обсмажити на олії гриби, щоб вийшла волога.

Коли горох буде майже готовий, додати до нього картоплю й варити 10 хвилин. Потім додати засмажку з цибулі й моркви, сіль, спеції й варити ще 5 хвилин. Зміксувати суп блендером, додати обсмажені гриби й залишити на 10 хв., щоб настоятися. Подавати суп із зеленню та сухариками.

Гливи мариновані

1 кг глив, 600 мл води, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, 4 столові ложки оцту, 2 лаврові листки, 6 штук чорного перцю горошком, 6 штук гвоздики, 3 столові ложки сушених стебел кропу, 2 зубчики часнику.

Гриби добре промити під протічною водою, обсушити. Перекласти їх у баняк, залити водою, додати всі спеції. Поставити на вогонь. Після закипання додати оцет. Варити на середньому вогні протягом 25 хвилин. Після того, як вимкнути вогонь, гриби повинні трохи остигнути. Перекласти гливи в банки. Залити розсолом так, щоб він покривав гриби. У кожну банку налити 1 столову ложку олії. Банки закрити пластмасовими кришками. Через день гливи будуть готові. Мариновані гливи тримати в холодильнику, щоправда, довго зберігати їх не можна, тож не треба робити багато відразу.

Гливи у часниковому соусі

500 г глив, 2 зубчики часнику, 1 пучок петрушки, 2 столові ложки оцту, сіль і чорний мелений перець, рослинна олія.

У глив відрізати тверду частину ніжки, вимити й обсушити. Часник і петрушку дрібно порізати. Гливи обсмажити в олії з двох боків до золотистого кольору. Готові гливи складати шарами в широку посудину, ще гарячими посипати сіллю, перцем, сумішшю часнику і петрушки і збризнути оцтом. Подавати можна як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Салат із глив і перцю

300 г глив, 1 червоний болгарський перець (може бути консервований), 200 г курячого філе (можна не давати), одна цибуля-порей, олія, гірчиця, сіль, перець.

Перець нарізати соломкою і швидко обсмажити у невеликій кількості олії (можна взяти консервований перець, тоді обсмажувати не треба). Гливи й цибулю-порей нарізати й трошки підсмажити в олії. Все остудити. Змішати інгредієнти. Посолити, поперчити, додати пів чайної ложки гірчиці й вимішати.

Якщо додавати куряче філе, то його нарізати соломкою, підсмажити на олії, ще гарячим посолити й поперчити.

Салат із глив і зеленого горошку

400 г глив, 1скл. зеленого горошку, 3 яйця, 1 цибуля, сік з половини цитрини, сіль, перець – до смаку, майонез.

Гливи промити і відварити у підсоленій воді, відцідити і порізати соломкою. Яйця зварити на твердо і порізати на кубики. Горошок відварити в підсоленій воді (можна взяти консервований). Дрібно порізати цибулю. Всі складники з’єднати, приправити майонезом, соком з цитрини, посолити і поперчити за смаком, посипати зверху зеленню.

Смажені гливи, як відбивні

0,5 кг свіжих глив (лише шапочки), 1-2 ст. л. борошна, 1-2 яйця, 50 мл молока, 30 г панірувальних сухарів, сіль, мелений перець, олія, зелень.

Шапки глив помити й легенько відбити, посолити, поперчити. Зробити кляр (борошно, яйця, молоко – все добре вимішати). Гриби опускати в кляр і панірувальні сухарі та смажити на розігрітій олії з обох боків. Прикрасити подрібненою зеленню.

Гливи в горщику

500 г картоплі, 400 г глив, 1 цибулина, 3 столові ложки олії, 100 г сметани, зелень кропу й петрушки, сіль, чорний мелений перець.

Гриби почистити, помити, нарізати, обсмажити з цибулею. Картоплю почистити, нарізати кубиками, обсмажити й додати до глив. Посолити й поперчити. Все скласти в глиняний горщик. Влити трошки води і сметану. Накрити горщик кришкою і поставити в духовку (ставити горщики в холодну духовку). Готувати близько 40 хвилин. Готову страву посипати зеленню.

Печінка з гливами в горщику

150 г печінки, 2-3 картоплини, 100 г сметани, 100 г глив, 2 цибулини.

Печінку нарізати тоненькими шматками, обваляти їх у борошні, обсмажити до рум’яної скоринки. Підсмажити гливи й цибулю. Картоплю, нарізану кубиками, також обсмажити. Все скласти в глиняні горщики, додати сметану, поперчити й посолити, перемішати. Ставити горщики в холодну духовку й потім нагріти її до 180-200 градусів.

Жульєн з курки з гливами

300 г відвареного курячого філе, 200 г смажених глив, по 1 склянці молока / грибного бульйону і сметани, 2 столові ложки вершкового масла, по 1 столовій ложці борошна та тертого сиру, сіль.

Обсмажити на сухій сковороді борошно, додати вершкове масло, розтопити його, влити поступово молоко або грибний бульйон, довести до кипіння, додати сметану і вимкнути плиту, перемішати. Соломкою нарізати куряче філе, додати гриби, залити все соусом, розкласти в кокотниці, посипати сиром і запікати в духовці 10-15 хвилин.

Запіканка з гливами, макаронами та овочами

600 г глив, 400 мл молока, 250 г макаронів, 50 г м’якого сиру, 4 помідори, 4 яйця, 1 цибулина,1 невеликий кабачок або цукіні, зелень петрушки, 4-5 столових ложок оливкової олії, 1 столова ложка суміші «Прованські трави», перець, сіль.

У підсоленій киплячій воді зварити макарони з 1-2 столовими ложками олії. Нарізати гриби, кубиками нашаткувати цибулю, скибочками нарізати помідори і кабачок, нарізати петрушку. Обсмажити гливи в оливковій олії, потім обсмажити цибулю, ввести, помішуючи, молоко, сир, вбити яйця, додати петрушку, суміш прованських трав, поперчити й посолити, перемішати соус. Макарони викласти у змащену олією форму, додати гриби й овочі, залити все соусом і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці.

Картопля, фарширована гливами

500 г великої картоплі, 300 г глив, 1 цибулина, 1 зубок часнику, зелень, 2 столові ложки оливкової олії, щіпка меленого коріандру, сіль і чорний мелений перець – за смаком.

Очищену картоплю відварити до напівготовності в підсоленій воді. Розрізати на половинки і в кожній вибрати середину. Дрібно нарізати цибулю. Гриби – не дуже дрібно. Часник пропустити через часничницю. Спасерувати цибулю на олії 5 хвилин, потім додати гливи й обсмажувати, поки не випарується уся волога. Наприкінці додати часник, посолити й поперчити. Кожну половинку картоплі начинити підсмаженими грибами.

Форму для запікання змастити олією й викласти картоплю. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин. Готову страву посипати подрібненою зеленню.

Котлети з пшона, гливами і селерою

150 г глив, 150 г пшона, 3 стебла селери, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 5-6 шт. чорносливу, 3 ст. л. кунжуту, сіль, перець, оливкова олія.

Пшоно зварити до готовності. Цибулю, гливи, часник і селеру підсмажити на оливковій олії. З’єднати овочі з кашею і злегка зміксувати блендером. Чорнослив помити і порізати дрібно. Додати до каші чорнослив і кунжут. Приправити до смаку сіллю і перцем. Смажити котлети з кожного боку на невеликій кількості оливкової олії до золотистого кольору. Подавати, прикрасивши зеленню.

Смачного!