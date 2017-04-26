Знайомий викрав у львів’янки ювелірних прикрас на 10 000 гривень

У Шевченківський відділ поліції 25 квітня з заявою про крадіжку звернулась 46-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено золоті прикраси на загальну суму близько десяти тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 22-річний мешканець міста Новояворівська, знайомий потерпілої. Зловмисника опитали у відділі поліції, наразі поліцейські встановлюють його причетність до скоєння інших злочинів, вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.