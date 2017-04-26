Завтра у Львові буде тепло і вітряно

Сьогодні до кінця доби очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с. Завтра вранці та вдень – пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Також завтра вдень короткочасні дощі, гроза. Температура повітря вночі 9 – 11° тепла, вдень 17 – 19° тепла.

Про це повідомляє Львівський регіональний центру з гідрометеорології,

У п’ятницю, 28 квітня, прогнозують місцями короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південний 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви та шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

У суботу, 29 квітня, очікуються вночі та вранці короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14° тепла, вдень 13 – 18° тепла.