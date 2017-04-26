З 1 червня оформити такс фрі у Польщі можна на покупку від 200 злотих

Мінімальну суму вартості покупки для можливості оформлення такс фрі в Польщі знову знизять до 200 злотих

Відповідний проект постанови вже підготувало Міністерство фінансів Польщі. Причиною зниження ліміту стало значне скорочення оборотів малих підприємств, які надають можливість оформлення такс фрі, повідомляє gazetapodatnika.pl.

Нововведення набуде чинності вже з 1 червня 2017 року. Після цього туристи із країн, що не входять до складу ЄС, матимуть змогу повернути ПДВ, здійснивши покупки на суму від 200 злотих (або 47 євро). Наразі цей ліміт становить 300 злотих. Його було встановлено ще 1 червня 2016 року через загальний ріст цін та інфляцію в країні.

До того, як ліміт підвищили, він також становив 200 злотих. Такий розмір мінімальної суми, на яку треба було здійснити покупки в Польщі для оформлення такс фрі і повернення від 7 до 23 відсотків від вартості придбаних товарів, встановили ще у 2004 році. Як заявило минулоріч польське Міністерство фінансів, з 2004 року ціни в Польщі виросли приблизно на 30%, що цілком виправдовує підняття мінімальної суми у чеку для оформлення такс фрі повернення ПДВ з 1 червня 2016 року на 100 злотих. Повернутись до ліміту в 200 злотих польських урядовці змушує той факт, що доходи невеликих підприємств, які беруть участь у системі такс фрі, почали значно зменшуватись.

Нагадаємо, Tax Free (такс фрі) в Польщі – це можливість отримати грошове відшкодування податку або його частини від вартості товару, купленого вами за кордоном. Згідно з чинним законодавством Європейського Союзу, якщо товари були куплені на території ЄС і вивезені за її межі, то покупець має право на повернення податку на додану вартість, якщо він оформив документи на повернення такс фрі при перетині кордону Польщі.

Джерело: vsetutpl.com