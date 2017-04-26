Веремчук закликатиме міську раду не виділяти кошти на візит-центр у Шевченківському гаю

Поки не будуть врятовані усі пам’ятки у Шевченківському гаю, про виділення коштів на будівництво візит-центру вартістю 24 млн грн. у музеї не може бути й мови.

Так прокоментував інформацію про старт тендеру на визначення підрядника для будівництва об’єкта, керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді, представник бюджетної комісії Валерій Веремчук.

«Нагадаю, що лише після широкого розголосу проблеми за моєї ініціативи і при підтримці колег із бюджету розвитку Львова виділили додатково 2 млн грн. на реставрацію найбільш критичних об’єктів музею. Є інформація, що зараз – після запиту мого колеги у ВРУ Дмитра Добродомова – розглядається можливість скерувати ще 3 млн грн із держбюджету на відновлення пам’яток. Утім цих грошей не вистачить, аби зробити навіть половину із необхідного. Водночас, в оголошеному конкурсі очікувана вартість візит-центру –24,3 млн грн. із бюджету розвитку міста», – коментує Веремчук.

За його словами, він обов’язково звернеться до депутатського корпусу, міського голови, аби місто не погоджувало виділення коштів на візит-центр.

«Доки не будуть врятовані всі архітектурні пам’ятки у Шевченківському гаю, витрачати десятки мільйонів на об’єкт, де більшу частину площі відведено під заклади харчування і розваги – злочин. І перед нашими предками, і перед майбутніми поколіннями», – резюмував Веремчук.