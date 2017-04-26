У травні відбудеться проща зі Львова до Унівської лаври

Тема цієї прощі – незабутні слова Патріарха Йосипа Сліпого «Великого бажайте»

Протягом 19-21 травня триватиме XXIV міжнародна піша проща, яка вирушить з Львова до Унівської лаври. Захід відбудеться з нагоди свята Унівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці.

Маршрут прощі: м. Львів – с. Лисиничі – с. Підбірці – с. Миклашів – с. Нижня Білка – с. Заставне – м. Глиняни – с. Якторів – м. Унів.

Вік учасників – від 16 років.

Організатори заходу: ТУСК «Обнова», Святоуспенська Унівська Лавра, молодіжні організації та спільноти УГКЦ.

«Насамперед очікуємо, що цьогоріч у прощі візьме участь така ж кількість людей, що й протягом минулих років (в межах до тисячі). Дуже сподіваємось, що до нас долучаться багато нових осіб, які підуть на цей відважний крок, – взяти участь у прощі. Наразі ми працюємо над тим, щоб заохотити людей та максимально поширити інформацію. Крім того, ми дуже хочемо, щоб всі учасники дійсно пережили цю прощу духовно, щоб нам сприяла погода, оскільки це теж дуже важливо. Всі учасники зможуть обмінятись контактами, це буде чудова нагода для їхнього духовного розвитку. Тема цієї прощі – незабутні слова Патріарха Йосипа Сліпого «Великого бажайте»: маємо задуматись, чого ми бажаємо, до чого ми йдемо, і чи великі наші бажання в очах Божих», – розповідає Олена Пляченко, заступник голови XXIV Міжнародної пішої прощі, голова інформаційної групи заходу.

Контактна інформація: olenkaplyachenko@ukr.net, 0638481338 (Оленка)