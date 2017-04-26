У Львові відбудеться перший фестиваль мобільних ігор та технологій

29-30 квітня у Львові пройде перший фестиваль мобільного геймінгу і технологій Алло Mobile Game fest

У рамках фестивалю відбудуться чемпіонати популярних мольних ігор, битви літаючих дронів, встановлено майданчик віртуальної реальності, трек для тест-драйву електричних транспортних засобів, розвивальні майстер-класи та розіграш призів.

На фестивалі учасники зможуть ознайомитися й особисто випробувати новинки зі світу мобільних гаджетів – від смартфонів до електротранспорту. Відвідування та участь у всіх заходах Алло Mobile Game Fest абсолютно безкоштовна, та не має вікових обмежень.

Фестиваль включатиме безліч тематичних зон. На спеціально обладнаному треку учасники зможуть випробувати різні види електротранспорту під наглядом інструкторів. В ігровій кіберзоні пройдуть змагання з дев’яти мобільних ігор. Буде представлено унікальний майданчик тестування технології віртуальної реальності. На головній сцені для всіх присутніх пройдуть вікторини, конкурси та квести.

Фестиваль надасть можливість всім охочим спробувати стати пілотом дрона. Родзинкою стане «Битва дронов», де учасники будуть змагатися в мистецтві управління літальними апаратами. Взяти участь у всіх турнірах, конкурсах та квестах зможуть і досвідчені геймери та знавці техніки, і новачки.

На фестивалі щогодини буде відбуватися розіграш подарунків, а для переможців змагально-турнірних ігор приготовані суперпризи і нагороди у вигляді топових смартфонів і планшетів.

АЛЛО Mobile Game Fest проходитиме у вихідні 29 і 30 квітня з 10:00 до 22:00 в ТРЦ «Victoria Gardens», за адресою: вулиця Кульпарківська, 226А. Розважальні зони організують у приміщенні торгового центру, а також на території парковки. Для участі у турнірах і змаганнях реєстрація є обов’язковою.

Реєстрація і вся інформація про подію доступна на сайті Алло Mobile Game Fest (www.allomgf.com.ua).