У Львові шукають чоловіків на роль у фільмі “Король Данило”

Компанія INVERT Pictures оголосила кастинг на роль у фільмі «Король Данило»

Про це повідомляють у Фейсбук.

Відбір акторів відбудеться у Львові, на вул. Технічній, 1, на 4-му поверсі. Триватиме кастинг з 11:00 до 17:00.

За довідкою можна звертатися з 15:00 до 16:00 зателефоном: 066 078 6626.

Організатори наголошують: потрібні актори лише на чоловічі ролі, жінки участі у кастингу не братимуть.

Вимоги до акторів:

1. Данило – чоловік віком 35-42 роки, світлі очі, русяве волосся, ріст від 180 см, атлетичної тілобудови.

2. Батий – чоловік віком 35-45 років, ріст від 170 см, азіатська зовнішність.

3. Чоловіки віком від 27 до 47 років, європейської зовнішності, ріст від 175 см., атлетичної тілобудови або худорляві.

4. Чоловіки віком від 25 до 40 років, азіатської зовнішності, ріст від 170 см., атлетичної тілобудови або худорляві.

Режисером фільму виступив Тарас Химич, відомий за фільмом “Жива”.

Прем’єру «Короля Данила» її творці обіцяють на 2018 рік.