У Львові на хабарі затримали екс-помічника судді, який перебував у розшуку. ФОТО

Колишній помічник суддів різної інстанції вирішував судові питання, що виникали у громадян, за певну винагород

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

Затримали 32-річного “бізнесмена” працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Львівської місцевої прокуратури №3 під час одержання 35 тисяч гривень хабара. Окрім того, поліцейські з’ясували, що він перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вчинення розбою на території Вінницької області.

За 35 тисяч гривень він запевнив громадянина, що вирішить питання щодо скасування постанови про накладення на нього адміністративного правопорушення та повернення транспортного засобу на іноземній реєстрації.

У затриманого правоохоронці вилучили підроблений паспорт із вклеєною його фотографією на ім’я особи, яка померла ще у 2015 році.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.