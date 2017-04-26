Стрийську ДЕД оштрафували за відрізок дороги Стрий – Нижні Ворота (ФОТО)

Відділ безпеки дорожнього руху, обстеживши ділянку дороги від міста Стрий до населеного пункту Нижні Ворота, що на межі Львівської та Закарпатської областей, притягнув до адміністративної відповідальності підприємство, яке її обслуговує.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху склали 13 протоколів на Стрийську дорожньо-експлуатаційну дільницю за дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися через незадовільний стан дороги.

Також на посадову особу підприємства винесли постанову за ч.1 ст.140 КУпАП (Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць та невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху ) Штраф – 1020 гривень.