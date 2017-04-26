Сільгоспвиробники Львівщини отримають дотації з бюджету. Що необхідно зробити для отримання дотації

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації розробив дорожню карту отримання бюджетної дотації для аграріїв.

Отримати бюджетну дотацію мають право сільськогосподарські товаровиробники – платники податку на додану вартість, що займаються наступними видами діяльності: тваринництво, вирощування винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку, повідомляє прес-служба департаменту.

Термін дії бюджетних дотацій – 5 років (з 1 січня 2017 року по 1 січня 2022 року).

Обсяг коштіву 2017 році – 4000 млн. гривень.

Зазначимо, що щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці.

Дотація виплачується щомісячно протягом трьох робочих днів після граничного терміну сплати податку на додану вартість відповідно до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та поданої податкової звітності з податку на додану вартість визначає суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності.

На підставі інформації ДФС Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації із не бюджетного рахунку Мінагрополітики.

Що необхідно зробити товаровиробнику для отримання дотації:

1. Подати заяву до Державної фіскальної служби України щодо включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

2. У встановлений законодавством строк подати декларацію з податку на додану вартість та додаток до неї.

3. Сплатити податок на додану вартість до бюджету в повному обсязі.