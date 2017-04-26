Поблизу Дрогобича обстріляли рейсовий автобус

У маршрутці в цей момент перебував лише водій, він не постраждав

Сьогодні, 26 квітня, о 6.20 у Дрогобицький відділ поліції надійшла інформація від керівника фірми-перевізника про те, що між селами Нагуєвичі та Уріж, Дрогобицького району, невідома особа з автомобіля «Мерседес Спринтер» здійснила постріл по автобусу.

Правоохоронці встановили, що пошкоджено бокове вікно автотранспорту. В автобусі на той момент перебував лише водій, на щастя, він не постраждав.

Як повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місце перебування. Призначено експертизи.