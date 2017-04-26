Олександр Ганущин зустрівся у Львові з педагогами Луганщини (фото)

Луганські педагоги приїхали навчати місцевих школярів

Такі обміни між освітянами започаткували ще торік у рамках проекту «Схід і захід разом. Змінимо країну разом» за підтримки Львівської обласної ради, ЛОДА та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Я дякую педагогам Луганщини, які вже вдруге приїхали на Львівщину, аби поспілкуватися з нашими школярами, батьками, освітянами. Вчителі, діти, мистецькі колективи – все це має взаємодіяти так, щоб ніхто і ніколи пропагандою не зміг розділити наш народ. Україна єдина», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

На Львівщині педагоги пробудуть тиждень. За цей час вони відвідають місцеві школи регіону, проведуть уроки, поспілкуються з учнями та батьками.

У вересні в рамках обміну педагоги з Львівщини планують відвідати Схід, де зустрінуться із місцевими колегами, учнями та їхніми батьками.

Нагадаємо, торік 25 освітян Львівщини протягом місяця навчали дітей сходу, а 25 учителів Луганщини – школярів Галичини.