На фестивалі у Львові застосують принцип «нуль відходів»

28-29 квітня у Львові, вперше на #FESTrepublic, відбудеться фестиваль крафтового пива та вінілової музики: Craft Beer & Vinyl Music Festival

Фестиваль – це подія, яка продукує чимало відходів. Тому організатори спільно з ініціативою Zero Waste Lviv планують втілити на події деякі принципи філософії «нуль відходів», або Zero Waste.

Передовсім гостей фестивалю закликатимуть до сортування сміття. Під час роботи фестивалю на території FESTrepublic встановлять спеціальні бочки для роздільного сортування сміття. Окремо сортуватимуть: органічні відходи, папір, метал, скло, пластик і мішані відходи.

Органічні відходи організатори передадуть у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр. Там їх частково використають для годування тварин, які є в зоологічній колекції центру, та для компостування шляхом вермікультурування (з допомогою каліфорнійських хробаків).

Скло, метал та пластик передадуть у відповідні пункти прийому.

«Організатори фестивалю доклали багато зусиль аби мінімізувати кількість сміття та вберегти якісні й цінні матеріали від смітника. Запроваджено просту й інтуїтивну систему сортування. Уся вторсировина піде на повторну переробку. Є ще багато в чому вдосконалюватись, але дуже раді бачити, що Холдинг емоцій «!FEST» упевнено рухається в правильному напрямку», – розповідає Віталій Соловій, співкоординатор ініціативи Zero Waste Lviv.

На фестивалі курсуватиме своя «валюта» – жетон на 150 грам пива. Цю «валюту» зробили з переробленого пластику в Zelenew – лабораторії ресайклінгу. По закінченню фестивалю жетони знову віддадуть у лабораторію Zelenew для переробки.

Окремо на фестивалі Craft Beer & Vinyl Music Festival організують благодійний збір картону для Навчально-реабілітаційного центру «Джерело». Точку збору розташують при вході на фестиваль.

Картон і папір, який зберуть в часі фестивалю, волонтери Центру передадуть відповідним компаніям, а кошти, які зароблять на цьому, скерують на купівлю та влаштування нових вікон у «Джерелі». Організатори фестивалю запрошують долучитись до доброї справи та привезти непотрібний картон до точки збору на фестивалі.

Організатори сподіваються, що ініціативу з мінімізації сміття та сортування вторсировини на фестивалі цілковито підтримають учасники та гості фестивалю.