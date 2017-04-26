Міський центр зайнятості повідомляє про вакансії

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за професіями слюсар-сантехнік, електромонтер для ДНЗ «Львівське ВПУ дизайну та будівництва». Додаткова інформація – у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями або за тел: 245-79-80, 244-59-91.

Окрім того, відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посаду оператора обжарювального апарата без вимог до досвіду роботи та освіти.

Обов’язки: здійснювати процес обсмажування зеленої кави в обжарювальних апаратах, забезпечувати безперебійну роботу та належний технічний стан обжарювального апарату, визначати за допомогою приладів узагальнену оцінку її якості, момент закінчення процесу обжарення і відповідати за якість обсмажування на ТзОВ «Віденська кава»

Заробітна плата – 6000 грн. Додаткова інформація за тел.: 245-79-86; 244-59-94.

Також відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на ТзОВ «ЦВГ Україна» на посади:

складач ручним способом (робота для осіб з обмеженими можливостями). Обов’язки: виготовлення кабельних мереж;

монтер кабельного виробництва. Вимоги: досвід роботи на виробництві кабельно-провідникової продукції, здатність розрізняти кольори, знання технологічного процесу. Обов’язки: контроль за виконанням робіт.

Обов’язкове проходження медичного огляду. Заробітна плата – від 3900 грн.

Додаткова інформація за тел.: 245-79-86; 244-59-94.